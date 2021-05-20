У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн гривень, отриманих від оренди жомової ями

З'ясувалося, що нардеп, не маючи відношення до жомової ями, здавав її в оренду фіктивному підприємству

Ілля Ківа. facebook.com/kivailya

У народного депутата Іллі Киви хочуть конфіскувати понад 1,2 млн гривень, які він отримував за незаконну передачу в оренду жомової ями.

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До суду з позовом про стягнення звернулася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомляє прес-служба САП в Facebook.

Як встановили правоохоронці, Кива, не маючи відношення до жомової ями не міг її використовувати, але здавав її в оренду фіктивному підприємству.

Стверджується, що за оренду Кива протиправно отримав 1 мільйон 242 тисячі гривень. Також ще 10 тисяч гривень були зараховані на рахунок Киви як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

Як ми писали раніше, джерелом доходів, яке може покривати витрати Киви на квартиру і охорону, в декларації за 2019 рік була вказана жомова яма площею 400 кв. м. Такі ями використовують для відходів при виробництві цукру з буряка. Кива нібито здавав цю яму в оренду, на чому і заробив 1,2 млн гривень в рік.

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Через рік після здачі жомової ями в оренду Кива продав її, за скільки – невідомо. Покупцем стала фірма "Укрзв'язокмонтаж", в якій Кива колись був директором і головним бухгалтером. Кива, втім, заявив, що "нікому не продавав яму".