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У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн гривень, отриманих від оренди жомової ями

20 травня, 17:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

З'ясувалося, що нардеп, не маючи відношення до жомової ями, здавав її в оренду фіктивному підприємству

Ілля Ківа. facebook.com/kivailya

Ілля Ківа. facebook.com/kivailya

У народного депутата Іллі Киви хочуть конфіскувати понад 1,2 млн гривень, які він отримував за незаконну передачу в оренду жомової ями.

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До суду з позовом про стягнення звернулася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомляє прес-служба САП в Facebook.

Як встановили правоохоронці, Кива, не маючи відношення до жомової ями не міг її використовувати, але здавав її в оренду фіктивному підприємству.

Стверджується, що за оренду Кива протиправно отримав 1 мільйон 242 тисячі гривень. Також ще 10 тисяч гривень були зараховані на рахунок Киви як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

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Як ми писали раніше, джерелом доходів, яке може покривати витрати Киви на квартиру і охорону, в декларації за 2019 рік була вказана жомова яма площею 400 кв. м. Такі ями використовують для відходів при виробництві цукру з буряка. Кива нібито здавав цю яму в оренду, на чому і заробив 1,2 млн гривень в рік.

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Через рік після здачі жомової ями в оренду Кива продав її, за скільки – невідомо. Покупцем стала фірма "Укрзв'язокмонтаж", в якій Кива колись був директором і головним бухгалтером. Кива, втім, заявив, що "нікому не продавав яму".

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