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У екс-глави ОП Андрія Богдана знайшлася ще одна колишня дружина: вона бере участь в "Холостяку" (відео)

25 лютого, 23:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У Мережі немає інформації про другий шлюб політика

В одинадцятому сезоні шоу "Холостяк" участь візьме колишня дружина екс-керівника Офісу президента Андрія Богдана Анна.

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Анонс опублікував канал СТБ.

Тепер дівчина боротиметься за серце харківського бізнесмена, засновника логістичної компанії Михайла Залівако.

"Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звісно ж, я сказала "так", – сказала Анна.

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До 2019 року Андрій Богдан був одружений на Ользі, з якою виховував чотирьох дочок: Вікторію, Анастасію, Катерину і Софію.

Як довго тривали відносини екс-керівника Офісу президента з Анною – невідомо, адже про другий шлюб чиновника в Мережі немає інформації.

Зйомки одинадцятого сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували. Ведучий проекту – Григорій Решетник. Новий сезон глядачі побачать навесні 2021 року

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шоу холостяк Андрей Богдан
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