У бізнесу є тільки одна вимога – Южаніна про роботу Бюро економічної безпеки

Оскільки це абсолютно нова сфера, для прийняття на роботу в цей орган всі мають пройти навчання

Для того, щоб працювати в новому правоохоронному органі, Бюро економічної безпеки, співробітники повинні пройти навчання, адже той, хто працював у поліції і податковій міліції, не навчений цій роботі.

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Про це в ефірі передачі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24" розповіла народний депутат, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Це абсолютно нова сфера, і для прийняття на роботу в цей орган всі повинні пройти навчання", – сказала вона.

За словами Южаніної, у представників бізнесу є тільки одна умова – щоб їх "не кошмарили".

"Вимога бізнесу була одна – щоб такий орган для боротьби з економічними злочинами не застосував традиційну модель роботи правоохоронних органів, а працював, використовуючи великі обсяги інформації, який міг би аналізувати. І тільки в разі загрози та наявних ризиків економічної безпеки міг би вживати низку заходів", – зазначила Южаніна.

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Раніше політолог Кирило Сазонов пояснював, що для боротьби з економічними злочинами простіше з нуля створити нове відомство, ніж реформувати наявні.