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США хочуть бачити Україну в НАТО, але є умова

6 травня, 20:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У Білому домі хочуть, аби двері Альянсу лишалися відчиненими для всіх бажаючих, але для цього необхідно відповідати низці критеріїв

Сполучені Штати офіційно підтримують вступ України до НАТО – адміністрація президента Джо Байдена хоче, аби двері Альянсу залишалися відчиненими для всіх бажаючих.

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Про це заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Адміністрація Байдена підтримує той принцип, щоб двері НАТО лишалися відчиненими для охочих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки", – сказала заступниця спікера під час брифінгу 6 травня.

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На уточнююче запитання, чи означає це підтримку вступу України до НАТО з боку Вашингтона, Жан-П'єр підтвердила: "Так, ми підтримуємо".

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Нагадаємо, раніше низка інших країн-членів військового блоку вже підтримала надання Україні Плану дій для членства в НАТО і подальший вступ до Альянсу. Серед них були Туреччина, Латвія, Литва і Словаччина.

А за словами президента Польщі Анджея Дуди, на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде порушено це питання.

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