"Ти у положенні?": Мендель про реакцію Зеленського на скандал з фейком

Мендель також розповіла, чи була розмова з дружиною Зеленського після чуток про вагітність

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що її шеф цілком спокійно і навіть з гумором сприйняв фейк російських пропагандистів про нібито її вагітності. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню ГОРДОН.

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Журналіст нагадала, як в липні російські пропагандисти в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" запустили фейк про нібито "вагітності Мендель від Зеленського". На питання, як відреагував на це президента, вона сказала: "Та він якось пожартував з цього".

"Ну, типу: "Як справи?" ... Потім якось щось посміявся, там, типу: "Ти у положенні?". Він сам сміявся – це просто було смішно. Ну, це просто він перевів в жарти, тому що, ну, ви знаєте, він дуже зайнята людина насправді. Ну, це дурість просто. Це чергова дурна абсолютно атака, яка показує примітив мислення, тому що в цілому як ти можеш атакувати молоду дівчину? Найпримітивніше – секс з начальником, так?" – розповіла Мендель.

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За її словами, метою пропагандистів була не вона, а Зеленський, щоб його скомпрометувати. При цьому розмови з першою леді, Оленою Зеленської, про це не було.

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"Я взагалі з нею на цю тему не розмовляла. Це настільки низько взагалі все. Що я можу їй сказати? Вона абсолютно тверезомисляча людина, яка розуміє, що відбувається", – додала прессекретарка президента.

Як ми вже писали, Мендель розповідала про першу зустріч із Зеленським. Вона запевняє, що президент їй подобався з дитинства.

Також Мендель розповідала, як перехворіла на COVID-19і довелося Новий рік провести вдома самій.

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