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"Ти наша любов". Зеленський прийшов на концерт Білик з букетом квітів (відео)

23 травня, 14:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент несподівано з'явився на концерті співачки і подарував їй квіти

У суботу, 22 травня, президент Володимир Зеленський несподівано прийшов на концерт Ірини Білик у "Палаці Україна" і подарував співачці букет квітів.

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Відео з концерту опублікував Telegram-канал Київ без цензури.

На кадрах видно, як Зеленський дарує Білик букет зі словами: "Ти наша любов. Вітаю тебе. Любимо ми тебе" . Президент поцілував співачку в щоку і під оплески залишив залу.

Відзначимо, вчора Ірина Білик давала свій ювілейний концерт.

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Медведчук в суді разом із соратниками. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Нагадаємо, минулого року до Дня Конституції президент Володимир Зеленський нагородив Ірину Білик орденом княгині Ольги III ступеня.

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Як відомо, Ірина Білик має звання народної артистки України і заслуженої артистки України, а також "Кращої виконавиці двадцятиріччя" за версією YUNA.

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