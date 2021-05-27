Тупицькому все зійшло з рук: як відреагували в НАЗК на рішення суду

Саме антикорупціонери виписали аж три протоколи Тупицькому про адміністративні правопорушення

Олександр Тупицький. Фото: КСУ

Якісний розгляд справ стосовно українських топ-чиновників може забезпечити тільки Вищий антикорупційний суд. Так прокоментував закриття справи проти ексглави КСУ Олександра Тупицького голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

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Про єтом повідомляє пресслужба відомства.

Він вважає, що необхідно якомога швидше прийняти закон, який би вирішив цю проблему.

"Закриття судом провадження щодо Тупицького — свідчення того, що якісний розгляд адміністративних справ, фігурантами яких є топ-посадовці, може забезпечити лише Вищий антикорупційний суд України. Саме невідворотності покарання для найвищих чиновників зараз вимагають українці. Отже, законопроект, який би зробив це можливим, має бути прийнятий якнайшвидше", – сказав Новіков.

У той же час глава НАЗК зазначив, що зараз у ВАКС критично мало суддів, і для ефективного і швидкого розгляду справ склад суду необхідно збільшити.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", тим часом у суд вже передали кримінальне провадження проти Тупицького – його звинувачують у підкупі свідка і дачі неправдивих свідчень.