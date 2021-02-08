Тупицькому відмовив ще один суд: Подоляк закликав його до відставки

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відмовив голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому у забезпеченні позову проти Управління державної охорони, представники якого не пускають його на робоче місце. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі сайту "Сьогодні" пояснив, що суд може спокійно функціонувати і без свого відстороненого голови.

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За його словами, ОАСК прийшов до висновку, що Тупицьким не надано належних та допустимих доказів того, що його права і інтереси будь-яким чином порушуються до прийняття рішення за цим позовом.

"Отже, Тупицький сам не зміг обгрунтувати некоректність його недопуску у будівлю Конституційного Суду через його відсторонення від посади. Ще раз, Тупицький не зміг довести спроможність власних претензій в юридичній площині і тому знову вдається до інструментів публічної дискредитації державних інститутів", – сказав Подоляк.

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При цьому радник глави ОПУ уточнив, що в Конституційному Суді немає проблем з виплатою зарплат і забезпеченням робочого процесу через відсутність відстороненого Тупицького, оскільки печатку може поставити і керівник секретаріату суду.

Він закликав Тупицького не дискредитувати КСУ і не заважати його роботі.

"Олександр Тупицький може легко вирішити всі проблеми, які сам же і створив Конституційному Суду. Для нього було б і логічно, і просто по-людськи правильно піти у відставку ... На жаль, змушені констатувати, спостерігаючи активність Тупицького, що йому як особистості просто не вистачає належної моральної підготовки, щоб усвідомити це", – сказав Подоляк.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями ще й Верховний суд відмовив у відкритті провадження за позовом Тупицького до президента.

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