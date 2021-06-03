Тупицького знову не пустили в КСУ і він "схльоснувся" з охоронцем (відео)

Колишній глава КСУ на цей раз намагався прорватися разом з іншим суддею Касмініним, але це їм не допомогло

Сьогодні під Конституційним Судом "спекотно"- там проходить мітинг противників закону про ринок землі, який перевіряють на конституційність. У той же час в будівлю суду знову не пустили ексглаву КСУ Олександра Тупицького і екссуддю Олександра Касмініна.

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"Ви взяли на себе відповідальність і стали поруч з іншими злочинцями в скоєнні неправомірних дій", – сказав Тупицький, звертаючись до охоронця.

У свою чергу Касмінін продовжив з'ясовувати стосунки з охоронцем, зазначивши, що той нібито порушує законодавство, не впускаючи суддів до суду, і звинуватив чоловіка у незнанні закону.

"Я закони знаю, але не коментую. Я не в праві коментувати ці питання. У мене немає повноважень", – сказав охоронець.

На прохання журналіста прокоментувати, чому їх не пускають в будівлю суду, Касмінін відповів: "Я суддя Конституційного Суду і згідно із законом я маю право зайти у приміщення на своє робоче (місце), в зал засідань, до свого службового кабінету".

Тупицький і Касмінін, які раніше були зняті зі своїх посад, вимагають, щоб про них доповіли суддям всередині і чекають відповіді біля входу, а також просять акт недопуску на робоче місце. За його словами, на цей момент у КСУ є кворум для прийняття рішень.

"Але питання не тільки у кворумі, а в повноцінному складі суду. Коли 18 суддів в залі і деяка кількість голосів для прийняття рішень – це одне, і коли мінімальна кількість суддів у залі, а кількість голосів для прийняття рішень така ж", – заявив Тупицький.

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Пізніше стало відомо, що колегія суддів КСУ прийняла рішення допустити Тупицького і Касмініна на засідання, ось тільки зайти він туди не може, пише "Страна".

"Зараз колегія суддів прийняла рішення про допуск мене і Касмініна на засідання суду, але Управління держохорони не хоче виконувати це рішення", – заявив Тупицький.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Печерський суд прийняв несподіване рішення щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому.