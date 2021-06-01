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Тупицький вперше прийшов до суду і почув несподіване рішення

1 червня, 10:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Спочатку ексголову КСУ ніяк не могли заманити до суду, а як тільки він з'явився – не прийшли прокурори

Тупицький у Печерському суді. Фото: Євген Назаренко

Тупицький у Печерському суді. Фото: Євген Назаренко / Фото: Сьогодні

Печерський суд Києва не обрав запобіжний захід для ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького у справі про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень, оскільки прокурори несподівано відкликали свою вимогу. Про це повідомляє із залу суду кореспондент "Сьогодні".

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На засідання суду несподівано не з'явилися прокурори. Більш того, суддя оголосив, що прокурори подали клопотання про відкликання свого прохання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому.

Фото: Євген Назаранеок, "Сьогодні"

Тепер цю справу передають до Подільського суду, де її розглядатимуть по суті. Тобто запобіжний захід ексголові КСУ не обиратимуть.

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Зазначимо, що раніше прокуратура просила призначити Тупицькому заставу в 45 тис. грн і заборонити йому з'являтися у Конституційному Суді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно Голосіївський суд Києва виніс несподіване рішення щодо трьох протоколів стосовно Тупицького і закрив справу.

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