Тупицький знову не з'явився в суд – прокурори забракували причину

Суддя вже не вперше ігнорує суд – адвокати назвали причину, але прокурорам вона не сподобалася

Олександр Тупицький під КСУ. Скріншот

Колишній глава Конституційного Суду Олександр Тупицький знову не з'явився до Печерського суду Києва для обрання йому запобіжного заходу у справі про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень.

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Про це пише видання Грати.

Адвокати передали суду документи, які нібито підтверджують поважну причину неявки судді у зв'язку з проходженням термінового медичного обстеження. Також захист вважає, що оскільки розслідування вже завершено, то і немає сенсу в запобіжному заході.

Своэю чергою прокурори продовжують наполягати на заставі і особистому зобов'язанні для судді. Крім того, сторона звинувачення вважає, що до переліку поважних причин для неявки до суду не входить медогляд.

"Взагалі, це тенденція, що надають документи, які не підтверджують поважність причини для відсутності в засіданні. А вже наступного дня підозрюваний бере участь в якихось заходах", – сказав прокурор Олексій Донськой.

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Також прокурори заявили відвід судді Сергію Вовку, але це питання ще не розглянуто.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у справі Зуївського енергомеханічного заводу Тупицький не з'явився в суд для обрання запобіжного заходу 2 квітня. 15 квітня він знову не прийшов – нібито Тупицький потрапив до лікарні.