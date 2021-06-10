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Вимагають повернути Тупицького. Шість суддів заблокували роботу Конституційного Суду

10 червня 2021 16:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Робота Конституційного Суду виявилася заблокована через шість суддів – вони вимагають, щоб на засіданнях був присутній Тупицький

Судді вимагають повернути Тупицького. Фото: КСУ

Судді вимагають повернути Тупицького. Фото: КСУ

Шість суддів Конституційного Суду України блокують його роботу. Вони вимагають забезпечити участь в засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.

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Про це в Telegram повідомила постійний представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

"Відповідно до проекту порядку денного засідань Конституційного Суду України 8 і 10 (сьогодні) червня Суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ, зокрема, справ щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної", – написала вона.

Тепер через дії шести суддів розгляд справ за відповідними конституційними поданнями не відбулися.

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в КСУ, зазначеними суддями є:

  • Віктор Городовенко;
  • Ірина Завгородня;
  • Віктор Кривенко;
  • Олександр Литвинов;
  • Сергій Сас;
  • Петро Філюк.

Нагадаємо, 27 березня глава держави скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський зазначив, що зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

Олександр Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ президента.

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