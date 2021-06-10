Вимагають повернути Тупицького. Шість суддів заблокували роботу Конституційного Суду

Судді вимагають повернути Тупицького. Фото: КСУ
Шість суддів Конституційного Суду України блокують його роботу. Вони вимагають забезпечити участь в засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.
Про це в Telegram повідомила постійний представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.
"Відповідно до проекту порядку денного засідань Конституційного Суду України 8 і 10 (сьогодні) червня Суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ, зокрема, справ щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної", – написала вона.
Тепер через дії шести суддів розгляд справ за відповідними конституційними поданнями не відбулися.
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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в КСУ, зазначеними суддями є:
- Віктор Городовенко;
- Ірина Завгородня;
- Віктор Кривенко;
- Олександр Литвинов;
- Сергій Сас;
- Петро Філюк.
Нагадаємо, 27 березня глава держави скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський зазначив, що зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.
Олександр Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ президента.