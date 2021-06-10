Вимагають повернути Тупицького. Шість суддів заблокували роботу Конституційного Суду

Робота Конституційного Суду виявилася заблокована через шість суддів – вони вимагають, щоб на засіданнях був присутній Тупицький

Судді вимагають повернути Тупицького. Фото: КСУ

Шість суддів Конституційного Суду України блокують його роботу. Вони вимагають забезпечити участь в засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.

Реклама

Про це в Telegram повідомила постійний представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

"Відповідно до проекту порядку денного засідань Конституційного Суду України 8 і 10 (сьогодні) червня Суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ, зокрема, справ щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної", – написала вона.

Тепер через дії шести суддів розгляд справ за відповідними конституційними поданнями не відбулися.

Читайте також: Тупицького знову не пустили в КСУ і він "схльоснувся" з охоронцем (відео)

Реклама

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в КСУ, зазначеними суддями є:

Віктор Городовенко;

Ірина Завгородня;

Віктор Кривенко;

Олександр Литвинов;

Сергій Сас;

Петро Філюк.

Нагадаємо, 27 березня глава держави скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський зазначив, що зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

Олександр Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ президента.