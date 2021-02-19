Ткаченко про санкції проти Медведчука: "Ворога нарешті називають на ім'я"

Запроваджені РНБО санкції проти нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко є політично виправданими та історично справедливим.

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Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Медведчук – творець "темників" 2000-х, які фактично призвели до журналістських та масових протестів напередодні Помаранчевої Революції.

"Своїх звичок він не залишав і останнім часом. Але "темники", фейки, дезінформацію писав тепер йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україні, зокрема, через нещодавно заборонені "телеканали", – нагадав міністр.

Ткаченко підкреслив, що нардеп заперечував російську агресію, в окупованому Криму зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, піарився як посередник у справах обміну полоненими та позиціонував себе "голубом миру", який готовий поставити Україну на коліна перед своїм кумом.

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"Вважаю рішення про введення санкцій політично виправданим. І нагадаю, проти Медведчука запроваджені санкції у США. Тепер нарешті і в Україні. Фактично, це рішення РНБО – початок нової ери, коли ворога нарешті називають на ім'я", – наголосив глава Мінкульту та інформполітики.

Він зауважив, що особисто для нього "це рішення – історична справедливість". При цьому міністр дорікнув попередньому керівництву держави, що вжиті проти нардепа заходи затрималися в часі, тож треба було раніше заборонити йому літати до Москви і вести свій бізнес в Україні.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і Наталії Лавренюк – цивільної дружина нардепа Тараса Козака, проти якого санкції були введені ще раніше. Також під санкції потрапили ще 5 осіб і 19 юросіб.

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