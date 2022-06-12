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Тищенко засвітився у Празі: у соцмережах обурилися, у нардепа відповіли

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12 червня, 13:38
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Сайт "Сьогодні" дізнався подробиці від пресслужби політика
Миколу Тищенка помітили у Празі під час війни в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Миколу Тищенка помітили у Празі під час війни в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко засвітився у Празі на благодійній вечері, де збирали гроші для України. У Мережі бурхливо відреагували на таку подорож політика. Окрім того, стали відомі деталі від пресслужби депутата.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

Фотографії з Тищенком у Празі опублікувала українська співачка TAYANNA в Instagram. За словами знаменитості, на цій вечері зібрали 2 200 000 гривень на авто для ЗСУ.

Журналіст Сергій Медяник на своїй сторінці в Facebook розкритикував поїздку Тищенка:

"Якщо подивитись життя Тищенка, можна подумати, що в Україні немає війни. Ось у нас такі нардепи, кому війна, а кому гуляння в Чехії. Так він ще там назбирав 2 мільйони, типу на допомогу країні, для нього такі гроші на тиждень на море", – написав він.

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Тищенко зі співачкою TAYANNA у Празі

Реакція Мережі

Користувачі Мережі неоднозначно відреагували на поїздку нардепа за кордон:

  • "Зібрали аж 62 тисячі доларів. А могли б просто продати Бентлі глави Нафтогазу за 0,5 млн доларів"
  • "Що ви пишете? Це маніпуляції"
  • "А чому ви мовчите про Порошенка? Який взагалі відпочиває у Лондоні"
  • "Як його випустили з країни? Сподіваюся, зарплату у Верховній Раді не виплачують"

Що кажуть у пресслужбі депутата?

"Микола провів у Чехії один день. Він їздив на благодійну вечерю, на якій для ЗСУ було зібрано 2 млн 200 тисяч грн. Він мав офіційний дозвіл на виїзд з країни на кілька днів. Він уже на території України", – розповіла "Сьогодні" помічниця Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська.

Що каже сам Тищенко?

У своєму Telegram-каналі політик написав, що з Харкова приїхав до Праги підтримати благодійний захід фонду "Дорога Миру". На заході був присутній посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс з дружиною, представники політичної, культурної та бізнес-спільноти Чехії та України.

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"Перший благодійний захід пройшов за підтримки Міністерства закордонних справ України та зібрав
2 200 000 грн! Пів мільйона гривень було зібрано з трьох футбольних лотів, які надала Збірна України з футболу! Я передав фонду лімітовану марку "Руський воєнний корабль… ВСЬО", яка зібрала на аукціоні 385 000 грн!" – розповів Тищенко.

Він зазначив, що всі кошти будуть направлені на закупівлю автівок для ЗСУ, повний звіт буде опубліковано на сторінці фонду WAY OF PEACE.

Тищенко у Празі передав фонду лімітовану марку

Раніше ми розповідали, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який прославився своїми численними "ляпами", знову відзначився, виступаючи на сесії Київради.

Також скандально відомий народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко осоромився з привітанням з Днем Соборності. На своїй сторінці у Facebook він опублікував вітання, в якому написав: "З Днем Соборності України! Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва до Закарпаття! Продовжуємо зшивати Україну разом".

Крім того, раніше Тищенко переплутав слова та, відповідаючи на запитання про те, яким препаратом він вакцинувався, відповів, що ковідом.

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