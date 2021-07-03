Тищенко та Куницький побилися в Раді і Sea Breeze-2021 Чорному морі – політичні підсумки тижня

Фото: колаж "Сьогодні"
Політики радіють перемозі української збірної з футболу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020, а в Раді нардепи прийняли законопроекти про деолігархізацію і корінні народи.
Сайт "Сегодня" зібрав головні політичні події тижня, що минає.
Великий герб і що з ним не так
Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про великий Державний Герб України на розгляд парламенту. Документ визначено як невідкладний.
А герб-переможець викликав шквал критики з боку фахівців. На їхню думку, в гербі порушено безліч канонів геральдики. Відмінність гербів від інших емблем в тому, що будова, вживання і правовий статус гербів відповідають особливим, історично сформованим міжнародним правилам. Сайт "Сегодня" розібрався, що так, а що не так в запропонованому Великому гербі України.
В Україні прийняли важливі закони
Нардепи за минулий тиждень прийняли кілька важливих для українців законів:
- Тюрма за брехню в деклараціях.
Верховна Рада повторно прийняла з пропозиціями президента законопроєкт №4651, який раніше був ветований Володимиром Зеленським. Тепер за умисне неподання декларації не тільки штраф, але і тюремний строк.
- Закон про територіальну оборону.
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 5557, який регулює діяльність територіальної оборони в населених пунктах і руху опору на окупованих територіях. Відповідний документ підтримали 318 народних депутатів.
- Закон про деолігархізацію.
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вага в суспільному житті (олігархів). Документ підтримали 275 народних депутатів.
- Закон про корінні народи.
Верховна Рада прийняла в першому читанні і в цілому законопроєкт №5506 про корінні народи, до яких будуть офіційно зараховані кримські татари. Відповідний документ підтримали 325 народних депутатів.
Бійки депутатів
У Раді побилися Микола Тищенко та Олександр Куницький. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали по схемах поборів з моряків. Після перепалки в Раді депутати продовжили з'ясовувати стосунки на вулиці, влаштувавши "телефонний батл".
У кулуарах Ради одіозна журналістка Ірма Крат накинулася на народного депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва через ринок землі. Під час виступу нардепа Крат спробувала вдарити Потураєва кулаком в обличчя, але він її зупинив. Пізніше вона пустила в хід сумку ,.
У Чорному морі проходять навчання Sea Breeze-2021
У Чорному морі 28 червня стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2021, в яких беруть участь Збройні сили України і військовослужбовці майже 30 країн світу. Вони триватимуть майже два тижні на суші, морі та в повітрі. Цьогорічні навчання наймасштабніші з 93-го року. Військові одразу 29 країн з п'яти континентів навчатимуться разом протидіяти ворогу на морі, в повітрі і на суші.
Навчання викликали багато суперечок і російського невдоволення, а військові експерти прогнозують провокації з боку російського Чорноморського флоту. До них слід готуватися.
Політики вболівають за збірну України на Євро-2020
Після перемоги української збірної з футболу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 емоцій не могли стримати більшість українців, в тому числі і президент Володимир Зеленський. ми зібрали найяскравіші реакції українських політиків – вони щедро ділилися своїми емоціями в соцмережах. Серед них глава ОПУ Андрій Ярмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші.
А 30 червня члени Кабінету міністрів прийшли на засідання уряду в синіх і жовтих футболках збірної України з футболу після феєричного успіху наших футболістів на Євро-2020, де вони перемогли Швецію.
Сьогодні Україна зіграє з Англією / Фото: Reuters