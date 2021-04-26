Тимошенко змінила імідж. Оцініть нову зачіску Леді Ю – фото

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка любить міняти імідж, з'явилася на публіці з новою зачіскою.

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Її фото опублікував в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Ю.В. на цьому тижні", – написав він в коментарі.

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Як відомо, в березні Юлія Тимошенко дуже помітно помолодшала. Політик запевняє, що її зовнішній вигляд ніяк не пов'язаний з пластичною операцією, їй просто вдалося відпочити. Однак, пластичний хірург Сергій Дербак переконаний, що Леді Ю все ж побувала під ножем хірурга.

Нагадаємо, що за час політичної кар'єри Юлія Тимошенко кілька разів змінювала свій образ. Сайт "Сьогодні" вже показував ТОП-5 найяскравіших перевтілень Тимошенко. Так, вона починала в кінці 90-х років з звичайнісінькою зачіски – розпущеного напівдовгого волосся, не змінюючи свій натуральний колір. Пізніше з'явилася її знаменита коса. Потім було просто випрямлене довге волосся. У листопаді минулого року Леді Ю завила кучері.

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