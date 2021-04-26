Тимошенко змінила імідж. Оцініть нову зачіску Леді Ю – фото

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка любить міняти імідж, з'явилася на публіці з новою зачіскою.
Її фото опублікував в Facebook фотограф Ян Доброносов.
"Ю.В. на цьому тижні", – написав він в коментарі.
В трендіЇхати до царя на уклін – чи потрібно Зеленському приймати запрошення Путіна до Москви. Думки експертів
Читайте також: Україна і "Ю". Шість десятиліть Юлії Тимошенко
Як відомо, в березні Юлія Тимошенко дуже помітно помолодшала. Політик запевняє, що її зовнішній вигляд ніяк не пов'язаний з пластичною операцією, їй просто вдалося відпочити. Однак, пластичний хірург Сергій Дербак переконаний, що Леді Ю все ж побувала під ножем хірурга.
Нагадаємо, що за час політичної кар'єри Юлія Тимошенко кілька разів змінювала свій образ. Сайт "Сьогодні" вже показував ТОП-5 найяскравіших перевтілень Тимошенко. Так, вона починала в кінці 90-х років з звичайнісінькою зачіски – розпущеного напівдовгого волосся, не змінюючи свій натуральний колір. Пізніше з'явилася її знаменита коса. Потім було просто випрямлене довге волосся. У листопаді минулого року Леді Ю завила кучері.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк