Телемережа Multiplex покриє всю Україну: Зеленський ввів в дію рішення РНБО

Проєкт майже на 500 млн гривень впроваджується у рамках підвищення обороноздатності і безпеки держави

Зеленський затвердив рішення РНБО про Multiplex. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 травня про побудову загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex MX-7, zка до кінця 2021 року має покривати щонайменше 95% території України, зокрема й прикордонні регіони.

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Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Відповідне рішення було ухвалене на Раді з національної безпеки і оборони для забезпечення інформаційної безпеки, на проєкт під державні гарантії мають намір взяти кредит у 490 млн гривень.

"Розробити і затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, передбачивши залучення коштів в обсязі 490 млн гривень", – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, президент також надав чинності рішенню РНБО про збільшення видатків на безпеку та оборону України в 2022-2024 роках.