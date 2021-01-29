Русский
$ 28,19
34,1
  1. Політика

Тарифи, референдум і важливі закони: Зеленський записав нове відеозвернення

29 січня, 09:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави зазначив, що влада продовжує виконувати свої передвиборчі обіцянки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні рішення Верховної Ради та Кабінету міністрів, пов'язані з тим, щоб полегшити життя українцям і дати їм нові можливості. Відповідне відео він опублікував в Telegram.

Реклама

"Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки", – сказав глава держави.

Зеленський розповів, що важливого було зроблено останнім часом:

В тренді
Зеленський відкрив у Києві інсталяцію в пам'ять жертв Голокосту (фото)
  • встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів – 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше – ні;
  • запущена доступна для українців іпотека під 7%;
  • парламент схвалив президентський законопроєкт про народовладдя через референдум;
  • ухвалені закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ;
  • підписаний указ про премії, стипендії та гранти для найрозумніших і талановитих учнів України.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада схвалила реформу СБУ, ухваливши в першому читанні законопроєкт №3196-д про вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ. СБУ позбавили деяких функцій, планується зменшення штату співробітників з 27 до 17 тисяч. Спецслужба зосередиться виключно на загрозах нацбезпеці.

Також нагадаємо, що сьогодні Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 3087-д про створення нового державного органу – Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєкт
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєктЕкономіка
Компенсації за січневі тарифи на газ: Рада дала завдання Кабміну
Компенсації за січневі тарифи на газ: Рада дала завдання КабмінуНовини ЖКГ
"Біла книга" розвідки: що загрожує безпеці України і країн ЄСУкраїна
Зеленський схвалив санкції проти Росії
Зеленський схвалив санкції проти РосіїПолітика
Розгону КСУ не буде? Зеленський відкликав скандальний законопроєкт
Розгону КСУ не буде? Зеленський відкликав скандальний законопроєктПолітика
Українців захистять від бандитських методів колекторів: що за закон прийняла Рада
Українців захистять від бандитських методів колекторів: що за закон прийняла РадаФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти