Тарифи, референдум і важливі закони: Зеленський записав нове відеозвернення

Глава держави зазначив, що влада продовжує виконувати свої передвиборчі обіцянки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні рішення Верховної Ради та Кабінету міністрів, пов'язані з тим, щоб полегшити життя українцям і дати їм нові можливості. Відповідне відео він опублікував в Telegram.

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"Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки", – сказав глава держави.

Зеленський розповів, що важливого було зроблено останнім часом:

встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів – 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше – ні;

запущена доступна для українців іпотека під 7%;

парламент схвалив президентський законопроєкт про народовладдя через референдум;

ухвалені закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ;

підписаний указ про премії, стипендії та гранти для найрозумніших і талановитих учнів України.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада схвалила реформу СБУ, ухваливши в першому читанні законопроєкт №3196-д про вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ. СБУ позбавили деяких функцій, планується зменшення штату співробітників з 27 до 17 тисяч. Спецслужба зосередиться виключно на загрозах нацбезпеці.

Також нагадаємо, що сьогодні Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 3087-д про створення нового державного органу – Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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