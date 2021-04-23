"Там мислять, як в Середньовіччі": ексчиновник РНБО присоромив Путіна

Президент РФ Володимир Путін своїми агресивними діями сподівається встановити новий світовий порядок на умовах Кремля, створюючи пояс нестабільності навколо Європи. Ось тільки ядерні ракети йому навряд чи допоможуть – Захід може піднести несподіваний сюрприз, до якого Москва не готова. Про це розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні" колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.

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За його словами, політична стратегія господаря Кремля – це проведення спецоперацій, які дозволяють йому створити пояс нестабільності навколо Заходу.

"Але, аналізуючи останні події, я приходжу до висновку, що він домагається другої Ялтинської конференції. Сподівається встановити новий глобальний порядок на умовах Кремля. На мій погляд, Путін вірний послідовник Сталіна. Путін вважає Росію цивілізацією, а "русскій мір" – особливим, відмінним від інших цивілізаційних народів. Він бачить себе головним архітектором нового світу, де російська цивілізація займає домінуюче місце", – каже Гавриш.

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Зараз Путін демонструє всім, що Росія в змозі створити і відстояти "русский мир" силою. Крім того, у Кремлі як і раніше вважають, що Фінляндія, Білорусь і Україна повинні бути сірим буфером між Заходом і Росією, зазначає ексчиновник РНБО.

"Звичайно, з боку позиція Росії це виглядає дивно. Справа в тому що в Москві мислять і діють у рамках Середньовіччя. А у нас на дворі XXI століття. І розвиток технологій говорить, що Кремлю потрібно боятися космосу. Саме там будуть розміщені нові види зброї, які здатні знищити російські балістичні ракети ще на старті. Але Росія – просто бензоколонка, з архаїчною економікою. Вона вперто не бажає змінюватися відповідно до нових реалій", – додав Гавриш.

А поки Кремлю не те що світовий порядок змінити не світить, Путін навіть боїться переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, відмовившись зустрітися з ним на Донбасі.

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