Так Зеленський пропонував Стерненко посаду в СБУ? Богдан прояснив ситуацію

Активіст Сергій Стерненко заявив, що президент Володимир Зеленський нібито пропонував йому очолити управління СБУ в Одеській області. Це підтвердив колишній соратник глави держави і ексглава Офісу президента Андрій Богдан, але уточнив, що, швидше за все, це було не серйозно.

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Як і коли Зеленський кликав Стерненка в СБУ

Напередодні Стерненко в інтерв'ю виданню Букви розповідав, що президент запропонував йому посаду в спецслужбі ще перед парламентськими виборами. Свідками цієї розмови були не менше 8 осіб, серед яких глава СБУ Іван Баканов і Андрій Богдан.

"Зеленський у мене запитав, чи є у мене охорона. А потім сказав приблизно наступне: "Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Допомагатимеш країні. Ти проти Росії борешся". Я був здивований і одразу відповіді не дав. Зеленський запропонував Баканову зі мною про це поговорити, я обіцяв подумати. Але далі цього справа не пішла. Не хочу я працювати в СБУ", – розповів активіст.

І що, це правда?

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У той же час Богдан підтвердив цю розмову, ось тільки вважає, що це не було всерйоз сказано президентом. На відповідне запитання журналіста Дениса Рафальського у Facebook, він відповів: "Було таке. Але, я думаю, він (Зеленський) це зробив на автоматі. Якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців та уряду. Гострий кадровий голод".

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше прессекретарка президента Юлія Мендель спростовувала слова Стерненка, що Зеленський пропонував йому посаду. Але, як він стверджує, її навіть не було на тій зустрічі. Також раніше ми писали, як Стерненко подзвонив "Зеленському" прямо з судупісля оголошення йому вироку.

Нагадаємо, суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича. Але 9 квітня його відпустили під домашній арешт.

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