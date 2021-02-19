Так вакцинація в Україні буде? Шмигаль дав відповідь

В Україні не почалася вчасно вакцинація від COVID-19, але прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що вакцинальній кампанії нічого не загрожує – препарати надійдуть в кінці місяця або на початку березня. Просто трохи змістилися терміни. Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Він запевнив, що українці найближчим часом будуть забезпечені якісними і безпечними вакцинами. Прем'єр зазначив, що уряд і МОЗ зробили все необхідне для поставки препаратів уже в лютому.
При цьому глава уряду підкреслив, що не тільки Україна, але і багато країн Євросоюзу зіткнулися з проблемою зміщення термінів поставок вакцин.
"Зміщені терміни істотно не вплинуть на вакцинальну кампанію – вона почнеться найближчим часом. Законтрактовані партії вакцин, яких буде в достатній кількості. Ми розраховуємо на перші партії у лютому ... Уже в кінці лютого – на початку березня в Україну надійдуть перші партії Pfizer BioNTech в кількості 117 тис. доз – це остання інформація", – сказав Шмигаль.
Нагадаємо, спочатку в Україні планували почати вакцинацію з 15 лютого, але поставка препарату зірвалася. Пізніше стало відомо, що в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.
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