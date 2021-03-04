Так Шмигаля звільняють чи ні? Прем'єр дав чітку відповідь

Чутки про можливу відставку глави уряду ходять вже не перший місяць

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розбив в пух і прах всі чутки і домисли про його можливу відставку під час пресконференції за підсумками року роботи його уряду.

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Журналіст вказала на чутки про нібито підготовку відставки Шмигаля і що на Банковій вже шукають заміну, на прем'єр відповів: "Зі мною ніяких розмов про відставку не було протягом останнього і всього часу (з моменту вступу на посаду)".

"Не читайте телеграм-канали. Там чутки, плітки. Офіційно, коли інформація буде, ми її офіційно озвучимо", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ще восени в Мережі з'явилися чутки про можливу відставку прем'єра. Однак, як виявилося, ці домисли не мали під собою ніяких підстав. Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що такі чутки можуть з'являтися з тієї причини, що Шмигаль "комусь невигідний".

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