Так і не став віцепрем'єром: Вітренко прокоментував рішення Ради

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко прокоментував рішення Верховної Ради, яка відмовилася призначити його віцепрем'єр-міністром.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що у нього "були зовсім інші особисті плани", але пішов в уряд, тому що його запросили допомогти країні.
"Я розумів глибину проблем і відсутність рішень, які б всіх задовольняли. Я усвідомлював політичні ризики. Я розумів, скільки бруду на мене виллється. Але я розумів відповідальність перед країною. Якщо без пафосу – я просто розумів, що мені буде складно пояснити своїм дітям, чому я відмовився обійняти таку відповідальну посаду і допомогти країні в такий складний для неї час", – написав Вітренко.
Чиновник зазначив, що йому не соромно за ту роботу, яку встиг виконати за місяць, і це при тому, що він був сильно обмежений у повноваженнях через приставку "в.о.".
"Це була можливість отримати дуже цінний досвід чиновника. Я вдячний всім, хто мене підтримав. Дякую за довіру, за спільну роботу", – додав він.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 грудня 2020 року Рада відмовилася призначити Вітренкавіцепрем'єром, після чого Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики.
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