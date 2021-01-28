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  1. Політика

Так і не став віцепрем'єром: Вітренко прокоментував рішення Ради

28 січня, 17:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чиновник зізнався, що у нього були інші плани, перш ніж йти в уряд

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко прокоментував рішення Верховної Ради, яка відмовилася призначити його віцепрем'єр-міністром.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що у нього "були зовсім інші особисті плани", але пішов в уряд, тому що його запросили допомогти країні.

"Я розумів глибину проблем і відсутність рішень, які б всіх задовольняли. Я усвідомлював політичні ризики. Я розумів, скільки бруду на мене виллється. Але я розумів відповідальність перед країною. Якщо без пафосу – я просто розумів, що мені буде складно пояснити своїм дітям, чому я відмовився обійняти таку відповідальну посаду і допомогти країні в такий складний для неї час", – написав Вітренко.

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Чиновник зазначив, що йому не соромно за ту роботу, яку встиг виконати за місяць, і це при тому, що він був сильно обмежений у повноваженнях через приставку "в.о.".

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"Це була можливість отримати дуже цінний досвід чиновника. Я вдячний всім, хто мене підтримав. Дякую за довіру, за спільну роботу", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 грудня 2020 року Рада відмовилася призначити Вітренкавіцепрем'єром, після чого Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики.

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Верховна Рада Юрій Вітренко

Джерело: Сьогодні

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