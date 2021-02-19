Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)

До речі, нещодавно для порушників швидкісного режиму підвищили штрафи

Син депутат від "Слуги народу" Юрія Арістова Артем зняв на відео, як порушує швидкісний режим у Києві – він "летів" на швидкості 140 км/годину, хоча діють обмеження до 50 км/годину.

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Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі PavlovskyNEWS.

Зазначається, що вчора хлопець був помічений з кальяном під час водіння автомобіля, а сьогодні, ніби нічого й не було, ганяє по Києву зі швидкістю 140 км/годину.

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"Артем Арістов схоже так поспішає чи в спортзал, чи на прогулянку, що зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/годину", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в Україні підвищили штрафи для водіїв. Тепер перевищення швидкості більш ніж на 50 км/годину – штраф 3400 гривень. А ось права зупиняти просто так машини у поліції не буде – цю норму прибрали із законопроєкту.

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