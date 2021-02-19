Русский
$ 27,85
33,65
  1. Політика

Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)

19 лютого, 14:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

До речі, нещодавно для порушників швидкісного режиму підвищили штрафи

Син депутат від "Слуги народу" Юрія Арістова Артем зняв на відео, як порушує швидкісний режим у Києві – він "летів" на швидкості 140 км/годину, хоча діють обмеження до 50 км/годину.

Реклама

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі PavlovskyNEWS.

Зазначається, що вчора хлопець був помічений з кальяном під час водіння автомобіля, а сьогодні, ніби нічого й не було, ганяє по Києву зі швидкістю 140 км/годину.

В тренді
Генштаб і "Укрпошта" сперечаються через марки на честь ЗСУ до 23 лютого

"Артем Арістов схоже так поспішає чи в спортзал, чи на прогулянку, що зовсім забув про те, що максимальна швидкість пересування по місту 50 км/годину", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в Україні підвищили штрафи для водіїв. Тепер перевищення швидкості більш ніж на 50 км/годину – штраф 3400 гривень. А ось права зупиняти просто так машини у поліції не буде – цю норму прибрали із законопроєкту.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

син депутата Юрій Арістов

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рада дала добро на розмитнення
Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євроАвто
"Як справи, півнику?". Гончаренко "потролив" пропагандиста СоловйоваВлада
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразі
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразіВлада
Генштаб і
Генштаб і "Укрпошта" сперечаються через марки на честь ЗСУ до 23 лютогоВлада
РНБО може закрити канал
РНБО може закрити канал "Прямий"? У Зеленського відповіли ПорошенкуВлада
Злочини на Донбасі: СБУ повідомила про підозру російському генералу
Злочини на Донбасі: СБУ повідомила про підозру російському генералуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти