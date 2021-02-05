"Свобода слова Савіка Шустера": чому закрили три телеканали

Гості студії також обговорять, чи виграє Україна в інформаційній війні з Росією

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять введення санкцій проти нардепа Тараса Козака та анулювання ліцензій каналам "112 Україна", ZIK і NewsOne.

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У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання: чому з ефіру зникли телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne, чи виграє Україна в інформаційній війні з Росією і чому саме зараз влада ввела санкції проти громадянина України.

Гостями студії стануть:

секретар РНБО України Олексій Данілов ;

; віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, член РНБО Олексій Резніков ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко ;

; перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук ;

; голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеіл Саакашвілі ;

; лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк ;

; співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко ;

; народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв ;

; народний депутат від "Європейської солідарності", спікер Верховної Ради (2016-2019) Андрій Парубій ;

; народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя", голова комітету ВРУ з питань свободи слова Нестор Шуфрич ;

; народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин ;

; лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький ;

; журналіст Тетяна Даниленко ;

; засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон ;

; заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова ;

; головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов ;

; ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко ;

; політичний і громадський діяч, народний депутат України (VI і VII скликань) Олесь Доній.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

В тренді Скандал з блокуванням телеканалів: що про це думають депутати Ради

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали у своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

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Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції був оскаржений у Верховному Суді.

Відео: Сьогодні

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