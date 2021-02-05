"Свобода слова Савіка Шустера": чому закрили три телеканали

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять введення санкцій проти нардепа Тараса Козака та анулювання ліцензій каналам "112 Україна", ZIK і NewsOne.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання: чому з ефіру зникли телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne, чи виграє Україна в інформаційній війні з Росією і чому саме зараз влада ввела санкції проти громадянина України.
Гостями студії стануть:
- секретар РНБО України Олексій Данілов;
- віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, член РНБО Олексій Резніков;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко;
- перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук;
- голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеіл Саакашвілі;
- лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк;
- співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
- народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв;
- народний депутат від "Європейської солідарності", спікер Верховної Ради (2016-2019) Андрій Парубій;
- народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя", голова комітету ВРУ з питань свободи слова Нестор Шуфрич;
- народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин;
- лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький;
- журналіст Тетяна Даниленко;
- засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон;
- заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова;
- головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
- ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко;
- політичний і громадський діяч, народний депутат України (VI і VII скликань) Олесь Доній.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!
Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали у своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.
Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції був оскаржений у Верховному Суді.
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