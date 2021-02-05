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  1. Політика

"Свобода слова Савіка Шустера": чому закрили три телеканали

5 лютого, 17:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гості студії також обговорять, чи виграє Україна в інформаційній війні з Росією

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять введення санкцій проти нардепа Тараса Козака та анулювання ліцензій каналам "112 Україна", ZIK і NewsOne.

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У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання: чому з ефіру зникли телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne, чи виграє Україна в інформаційній війні з Росією і чому саме зараз влада ввела санкції проти громадянина України.

Гостями студії стануть:

  • секретар РНБО України Олексій Данілов;
  • віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, член РНБО Олексій Резніков;
  • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
  • заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко;
  • перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук;
  • голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеіл Саакашвілі;
  • лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк;
  • співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
  • народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв;
  • народний депутат від "Європейської солідарності", спікер Верховної Ради (2016-2019) Андрій Парубій;
  • народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя", голова комітету ВРУ з питань свободи слова Нестор Шуфрич;
  • народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин;
  • лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький;
  • журналіст Тетяна Даниленко;
  • засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон;
  • заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова;
  • головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
  • ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко;
  • політичний і громадський діяч, народний депутат України (VI і VII скликань) Олесь Доній.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

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Скандал з блокуванням телеканалів: що про це думають депутати Ради

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали у своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

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Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції був оскаржений у Верховному Суді.

Відео: Сьогодні

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телеканали савік шустер санкції Свобода слова Савіка Шустера

Джерело: Сьогодні

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