"Свобода слова Савіка Шустера": Чому в Україні досі нема вакцини від COVID-19

Експерти з'ясують, коли нарешті почнеться вакцинація населення

Сьогодні, 29 січня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", будуть з'ясовувати, коли нарешті почнеться вакцинація населення України.

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У ток-шоу обговорюватимуть, чому в Україні досі нема жодної вакцини від COVID-19. А також порушено питання – чи потрібен нам закон про референдум і чи дійсно українці зможуть вирішувати загальнодержавні питання.

Гостями програми стануть:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;

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Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу", представник президента в Конституційному суді;

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

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Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос", член комітету ВР України з питань здоров'я нації.

Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Михайло Фаворов, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я та епідеміології (Атланта, США);

Лілія Чуб, директор клініки сімейної медицини (Дубай, ОАЕ);

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Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" (Тель-Авів, Ізраїль).

Дивіться новий сезон "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

Нагадаємо, 22 січня стартував новий сезон соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", в першому випуску якого обговорили тему тарифів на газ.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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