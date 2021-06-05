Свиняча голова в під'їзді і злодійський "общак". За що могли стріляти у заступника голови АРМА

Володимир Павленко / Фото АРМА
У столиці підстрелили заступника голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Володимира Павленка. На нього напали ще кілька днів тому, але спочатку інформацію про це не розголошували. Зараз він у лікарні.
За інформацією з Мережі, напад стався поблизу лісосмуги. Під час ранкової пробіжки, близько шостої години ранку. Стрілок одразу втік, а поранений чоловік ще зміг самостійно дістатися до свого будинку.
В агентстві повідомляють: в їхнього співробітника стріляли відразу кілька невідомих, і тепер він – у безпеці.
Раніше Володимир Павленко вже заявляв про залякування і тиск на нього і його колег. Так, півроку тому йому залишили на дверях пакет з відрізаною свинячою головою, під'їзд облили кров'ю. А ще розбивали скло в автомобілі.
Нагадаємо, правоохоронці розслідують факти заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах співробітниками АРМА.
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