Суди позбавлять від бюрократії: Зеленський подав у Раду новий законопроєкт

В Україні продовжують реформувати судову систему. Президент Володимир Зеленський вирішив спростити судовий документообіг і перевести його в електронний вигляд.

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Відповідний законопроєкт він подав до Верховної Ради, передає ОПУ.

Йдеться про електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.

"Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань. Також це значно полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, що допоможе підвищити ефективність їхньої роботи", – сказав Зеленський.

Що це дасть?

Суттєве зменшення бюрократії, оскільки спроститься і прискориться підготовка і обробка документів слідчими і прокурорами.

Адвокати зможуть більш оперативно подавати заяви і клопотання і зможуть ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді.

Суд отримає можливість досліджувати документи і докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити тільки у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський оголосив війну судовій системі. Він має намір провести перезавантаження КСУ, впровадити суд присяжних, а також перевести бюрократичні процедури в смартфон.

Відео: Сьогодні

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