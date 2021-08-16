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Суд відновив Семочка на посаді заступника голови зовнішньої розвідки

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
16 серпня, 16:45
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Колишній заступник голови СЗР поскаржився до суду, що був незаконно звільнений з обійманої посади
Семочко виграв суд. Скріншот
Семочко виграв суд. Скріншот

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав протиправним указ п'ятого президента Петра Порошенка від 2019 року про звільнення Сергія Семочка зі Служби зовнішньої розвідки і прийняв рішення поновити його на посаді першого заступника голови СЗР.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

У суді нагадали, що в травні цього року ОАСК відновив провадження в адміністративній справі і 11 серпня виніс рішення, яким задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді.

Також наголошується, що Семочко відновлений на військовій службі в СЗР з 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР.

"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ виданий за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства", – заявили в суді.

Справа Семочка-Порошенка

  • 12 квітня 2019 року указом тоді ще президента України Петра Порошенка Семочко був звільнений з займаної посади. 23 травня 2019-го Семочко подав позовну заяву до суду, в якому стверджував про незаконність свого звільнення. Ця його заява була відхилена судом за прострочення місячного терміну і відсутність доказів поважної причини, через яку заяву не було подано вчасно. Адвокати Семочка змогли переконати суд у важливості прострочення заяви, оскільки з 8 по 22 квітня Семочко був у лікарняній відпустці. Після цього суд відкрив провадження у справі.
  • Згідно з ч.4 ст. 40 КЗпП України, "не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності" – цей момент вказує у своєму позові Семочко, вимагаючи скасувати указ президента і поновити себе на посаді першого заступника голови СЗР.
  • 20 листопада 2019 року суд приступив до розгляду позову. Для проведення допиту у цій справі був викликаний Порошенко, однак він не з'явився ні на один з призначених допитів. У січні 2021-го Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ про звільнення Семочка з посади першого заступника голови СЗР, проте не ухвалив відновлення на посаді.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", у червні 2020 року Порошенко повідомили про підозру по ще одному епізоду з Семочком – про його призначення. На думку слідства, Порошенко нібито перевищив свої повноваження, змусивши на той момент голову СЗР призначити Семочка першим заступником.

У той же час і стосовно самого Семочка теж було відкрито кримінальне провадження після публікацій в ЗМІ про те, що чиновник-розвідник володіє трьома приватними будинками загальною вартістю понад 200 млн грн.

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