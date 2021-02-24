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Суд дозволив СБУ забанити 4 Telegram-канали, пов’язані зі спецслужбами РФ

24 лютого, 22:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Під санкції потрапили "Резидент", "Легитимный", "Картель" і "Сплетница"

Після того, як кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ, СБУ зажадала від Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, накласти арешт на Telegram-канали "Резидент", "Легитимный", "Картель" і "Сплетница".

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Як повідомляє регулятор, департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки СБУ послався на ухвалу слідчого судді Київського райсуду Харкова Колесник С.А. від 23 лютого (справа №953/16996/20, н/п 1-кс/953/1590/21 у кримінальному провадженні №22020220000000124 від 01.10.2020).

Документ зобов’язує інтернет-провайдерів, операторів і провайдерів телекомунікацій закрити доступ до цих Telegram-каналів до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Як повідомляла раніше СБУ, спецслужби Росії залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Окрім "Легитимного", "Резидента", "Картеля" та "Сплетницы", це – "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

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Оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа була створена т.зв "85-м Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ". До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни". Вони наразі "базуються" на території підконтрольної Росії Придністров’я.

Нагадаємо, українські спецслужби викривають створені росіянами ботоферми, які займаються дезінформацією.

Також нагадаємо, фейкові новини поширюються через інтернет-ЗМІ, соцмережі та телеграм-канали, тому що їх легко створити, але важко цензурувати, оскільки майже неможливо відшукати автора. Як не стати жертвою дезінформації – пояснював сайт "Сьогодні".

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Джерело: Сьогодні

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