Суд дозволив примусово допитати Порошенка в ДБР

Допит повинен відбутися сьогодні о 11:00 в офісі ДБР у справі, яка у 2020 році обернулася скандалом

П'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка можуть примусово доставити на сьогоднішній допит в Державне бюро розслідувань. Відповідне рішення силовики отримали від суду.

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Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

За його словами, мова йде про справу картин.

"Печерський районний суд Києва дав дозвіл на примусовий привід п'ятого президента Порошенка на допит в Державне бюро розслідувань. Це стосується провадження про переміщення через митний кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників. Поки що Порошенко має статус свідка", – написав Камельчук.

Нардеп додав, що допит має відбутися сьогодні об 11:00 в офісі ДБР.

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Нагадаємо, у травні 2020 року співробітники ДБР виламали двері в Музей ім. Івана Гончара у Києві, де виставляли картини, що належать колишньому главі держави. Тоді слідчі заарештували 42 полотна і одну літографію, запідозривши Порошенка у приховуванні від митного контролю витворів всесвітньо відомих художників під час переміщення через кордон.

Однак у серпні-2020 Київський апеляційний суд зняв арешт з цих картин. У вересні того ж року знову стало відомо, що картини Порошенка повторно заарештовані і в такому статусі зберігаються в музеї.