Суд залишив під арештом екснардепа Микитася

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення суду першої інстанції про арешт екснардепа Максима Микитасяна два місяці. Відповідне рішення ухвалила суддя Тетяна Росік.
До суду підозрюваного привезли з Дарницького ізолятора тимчасового тримання. Також у будівлю суду стягнули силовиків.
Перед початком засідання адвокати були настроєні оптимістично.
"Сподіваємося, що сьогодні буде прийнято рішення на користь Максима Микитася. Настрій у нього (Микитася. – Ред.) бойовий, проводить час за розгадуванням кросвордів", – сказав нам один з них, Артур Габріелян.
Під час судового засідання прокурор просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги, оскільки вважає, що "суд першої інстанції прийняв законне рішення". А сторона захисту наполягала на тому, що немає підстав тримати її клієнта під вартою.
В результаті суд відмовив адвокатам у задоволенні їхньої апеляційної скарги.
"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого залишити без зміни", – оголосила суддя.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 грудня Нацполіція повідомила Микитасю про підозру в замовленні викрадення юриста. Виконавців викрадення затримали, і вдалося з'ясувати, хто за цим стоїть.
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