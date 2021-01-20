Суд залишив під арештом екснардепа Микитася

Адвокати розповіли, як підозрюваний проводить час за ґратами

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення суду першої інстанції про арешт екснардепа Максима Микитасяна два місяці. Відповідне рішення ухвалила суддя Тетяна Росік.

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До суду підозрюваного привезли з Дарницького ізолятора тимчасового тримання. Також у будівлю суду стягнули силовиків.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Перед початком засідання адвокати були настроєні оптимістично.

"Сподіваємося, що сьогодні буде прийнято рішення на користь Максима Микитася. Настрій у нього (Микитася. – Ред.) бойовий, проводить час за розгадуванням кросвордів", – сказав нам один з них, Артур Габріелян.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Під час судового засідання прокурор просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги, оскільки вважає, що "суд першої інстанції прийняв законне рішення". А сторона захисту наполягала на тому, що немає підстав тримати її клієнта під вартою.

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В результаті суд відмовив адвокатам у задоволенні їхньої апеляційної скарги.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого залишити без зміни", – оголосила суддя.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 грудня Нацполіція повідомила Микитасю про підозру в замовленні викрадення юриста. Виконавців викрадення затримали, і вдалося з'ясувати, хто за цим стоїть.

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