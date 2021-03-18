Суд виправдав екснардепа Пашинського за стрільбу в людину

Колишньому депутату повернуть і пістолет, з якого він підстрелив Хімікуса

Васильківський міський районний суд Київської області виправдав екснардепа Сергія Пашинського у справі про стрільбу в людину, якого нещодавно пробачив потерпілий В'ячеслав Хімікус.

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Про це повідомляє видання Ґрати.

Обвинувачений в залі суду заявив, що нібито процесуальний прокурор у цій справі Рябошапка навмисне кваліфікував цей інцидент зі стрільбою за статтею 121, "знаючи, що там немає складу злочину".

"Він це зробив виключно з однією метою: щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією, і щоб засадити мене в СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне ув'язнення. Суд розклав це все на атоми і молекули. Я повністю виправданий. Але, на жаль, це тільки перший крок в очищенні мого імені від тієї брехні, яка була інспірована РФ і її агентурою тут", – сказав Пашинський.

Зазначається, що також екснардепу повернуть і пістолет, з якого він стріляв у Хімікуса.

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Нагадаємо, 31 грудня 2016 року в Київській області стався інцидент між екснардепом і жителем Васильківського району В'ячеславом Хімікусом, і Пашинський застосував вогнепальну зброю, простріливши тому ногу. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).

Водночас потерпілий Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що колишній депутат порушував правила поводження зі зброєю і куля тільки випадково влучила в ногу, а не в тіло.

У серпні 2017 року справа проти екснардепа була закрита, але в грудні того ж року розслідування поновили. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру та заарештували. Але вже в грудні суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Тепер його звинувачують за статтею 121 Кримінального кодексу (Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень), за що йому "світить" тюремний строк від 5 до 8 років.

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