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Суд на два місяці відправив Семена Семенченко за ґрати

26 березня, 21:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Екс-нардепу доведеться відпочити в СІЗО і можна навіть не шукати гроші на заставу

Печерський райсуд Києва в п'ятницю, 26 березня, пізно увечорі обрав запобіжний захід для екс-нардепа Семена Семенченка і відправив його за грати на два місяці, без права внесення застави.

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Про це кореспондент сайту "Сьогодні" повідомляє із залу засідань суду.

"Перш ніж посадити людину, її потрібно облити г*вном", – емоційно прокоментував рішення суду Семенченко.

Сам підозрюваний назвав себе ні в чому не винним, а своє затримання – "спецоперацією Росії", яка прагне припинити діяльність його компанії, яка "боролася з ПВК "Вагнер" за кордоном".

Відео: Facebook

Нагадаємо, Семенченка підозрюють у створенні незаконного збройного формування для провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України.

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Також повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід для Євгена Шевченка, відомого як "позаштатний агент НАБУ", котрий також проходить у справі, у вигляді тримання під вартою до 24 травня з можливістю внесення застави в 5 млн грн.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (туди входили понад 150 чоловік). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, в т.ч. проти нацбезпеки країни. В рамках кримінального провадження підозри вручили Семенченку і Шевченку. Також було оприлюднено докази поставки військових товарів з РФ, якими нібито займалися підозрювані.

Читайте також у нашому матеріалі більш детально, в чому звинувачують Семенченка і чим все може закінчитися.

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суд арешти міра запобіжного заходу семен семенченко підозра ПВК Евгений Шевченко

Джерело: Сьогодні

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