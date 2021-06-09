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Суд ЄС анулював замороження активів Януковича: що це значить

9 червня 2021 13:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність, а продовжені у 2021 році діють

/ Фото: AFP

Суд Європейського Союзу, який раніше визнав законною "заморозку" активів сім'ї Януковича, анулював рішення Ради ЄС щодо заморожування рахунків експрезидента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У суді Рада ЄС не змогла підтвердити, що право на захист і право на ефективний судовий захист було дотримано в кримінальних процесах в Україні проти Януковича.

"За цих обставин суд заявляє, що неможливо встановити, що до прийняття оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи стримали право на захист і право на ефективний судовий захист цих осіб у контексті цієї кримінальної справи. Отже, в рішенні зберегти імена обох чоловіків у списку осіб, які підпадають під дію обмежувальних заходів, Рада допустила помилку в оцінці. Отже, суд анулює оскаржувальні дії", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. А нові санкції, які пролонгували у 2021 році, продовжують діяти.

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Що це були за санкції?

Санкції проти Януковича і його соратників ЄС ввів у березні 2014 року після подій на Майдані. Їхні рахунки заморозили на тій підставі, що зазначені особи перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. Заморозили активи самого Януковича, частини його сім'ї і представників близького оточення.

Раніше у Державній службі фінансового моніторингу заявляли, що за кордоном заблоковані активи ексчиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. Наприклад, у Швейцарії заморожені 70 млн франків Януковича.

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