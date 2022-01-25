"Соромно і боляче": Зеленського розкритикували через подарунок на день народження

Президенту дали пораду, як правильно витрачати гроші на добрі справи

Володимир Зеленський святкує 44-й день нарождення

Президент України Володимир Зеленський 25 січня, на свій день народження, порадив охочим його привітати перерахувати кошти на благодійність – допомогти дитячим будинкам. Однак у людей, які займаються благодійністю, ця ідея викликала критику.

Зеленський просить грошей для дитячих будинків

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський цього року день народження не святкуватиме і проведе його на роботі.

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"Своїх друзів та колег він попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а перевести їх на добрі справи. Якщо у когось є бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх – буде найкращим подарунком для президента України цього дня", – зазначив Никифоров.

Також він опублікував список дитячих будинків та реквізити для допомоги.

Сергій Нікіфоров / Фото: Офис Президента Украины

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що глава держави не прийматиме жодних подарунків. За словами Стефанчука, президент дасть номер картки для благодійності і охочі зможуть перевести туди гроші замість подарунка йому.

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"Це така попередня версія, якщо таке буде, я, безумовно, приєднаюся до такої благодійної акції", – додав він.

Руслан Стефанчук

Ідею Зеленського забракували

Ідея глави держави щодо допомоги дитячим будинкам несподівано не знайшла відгуку у благодійників. Натомість Зеленському порадили підтримати незаможні сім'ї, щоб діти цих людей не опинилися в дитбудинках.

Директор представництва благодійної організації "Надія та житло для дітей" Галина Постолюк побажала президенту "розумних та професійних людей у команді, щоб не було соромно та боляче від їхніх архаїчних порад та ініціатив".

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"Президент та його оточення вважають нормальним, що на 30-му році незалежності Україна має найбільший у Європі показник дітей, які ростуть в інтернатах. Не знають і не здогадуються, що інтернати мають згубний вплив на розвиток дітей, особливо у перші роки життя, тому що не чули про міжнародні та вітчизняні дослідження, про негативний вплив депривації, відсутність індивідуального догляду на розвиток мозку дитини", – пояснила вона.

За словами Постолюк, ніхто не підказав президенту, "скільки державних коштів (платників податків) виділяється на догляд за дітьми в будинках дитини і як вони витрачаються". Зокрема, бюджет одного з будинків дитини у Києві на 60 дітей 2021 року становив понад 40 млн. грн.

"Дітки", як називає дітей Сергій Никифоров, заслуговують на кращу долю і старт у житті, і це обов'язок держави сприяти реалізації права дитини на сім'ю. Чому б президенту не підтримати сім'ї з дітьми, які сьогодні ледве зводять кінці з кінцями, щоб упоратися зі своїми дітьми? Чому б не стати прикладом для інших можновладців, губернаторів – може, і вони б тоді трохи спустилися до дітей (не "діток")?" – наголосила Постолюк.

Співробітниця благодійної організації опублікувала статистику, згідно з якою перебування дітей до трьох років у будинках дитини завдає непоправної шкоди їхньому здоров'ю та розвитку. Зокрема, 89% таких дітей мають порушення розвитку, 58,6% – затримку зростання.

При цьому, за даними Постолюка, діти, які перебувають у будинках дитини невиправдано довго, не повертаються до рідних батьків і не влаштовуються в інші сім'ї.

Позицію Галини Постолюк підтримала голова правління в Українській мережі за права дитини Дар'я Касьянова, а також представниця організації "Надія та житло для дітей" Оксана Корсак.

Як святкував Зеленський минулого року

2021 року глава держави також відмовився від подарунків на честь свого дня народження. Усіх бажаючих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні у Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.

А народні депутати із фракції "Слуга народу" презентували йому книгу "Україна – козацька держава".

Раніше ми повідомляли, що у Мережі висміяли борди з вітаннями Зеленського.

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