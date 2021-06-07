Зеленський дорікнув ЄС і США за те, що вони слабо тиснуть на Росію. Навіщо він так робить?

Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що Німеччина і Франція послабили свої позиції щодо Росії в питанні конфлікту на Донбасі, внаслідок чого забуксували Мінські угоди. До вирішення проблеми український лідер хоче залучити США, проте Америка і НАТО, за його словами, не поспішають іти на допомогу і захищати Україну від сусіда-агресора. Заява гостра: в Євросоюзі переконані, що роблять для України, враховуючи асоціацію і участь у переговорах у "нормандському форматі", досить багато. Сайт "Сьогодні" розбирався в проблемах відносин України з ЄС і США, а також з'ясовував, чого чекати від західних партнерів.

"Обережна" дипломатія

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На пресконференції 20 травняЗеленський заявив, що Німеччині та Франції слід сильніше підтримувати Україну. "Ми розуміємо, що будемо йти далі в "нормандському форматі". Я відчуваю підтримку президента Франції Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель, але вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше, вони останнім часом послаблюють свої позиції стосовно Росії", – сказав президент.

1 червня Зеленський знову звернув увагу на Європу, заявивши в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, що представники Німеччини і Франції не змогли прямо назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі на останній зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату".

"Вони знову ввімкнули таку "обережну" дипломатію, з якою Україна не погоджується, оскільки Росія є стороною конфлікту, і ми це розуміємо", – підкреслив президент.

4 червня свою ложку дьогтю влив і секретар РНБО України Олексій Данілов. Він заявив, що Францію і Німеччину слід вважати відповідальними за анексію Криму. Причому якщо Зеленський говорив про проблему дипломатично, то Данілов рубонув як думав.

"Ми маємо справу з потужними гравцями на території Європи, які зацікавилися співпрацею з Російською Федерацією, – заявив Данілов. – Передовсім це Німеччина і Франція, які є політичними й економічними партнерами Росії. І нам це дуже неприємно, тому що саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ, коли майже все було готове, Грузії та Україні".

Заяви різкі. Критики влади навіть засумнівалися, чи варто так загострювати відносини з нашими міжнародними партнерами і союзниками. Але зазначимо, подібні заяви завжди з'являються не на порожньому місці. Навіщо українська влада критикує країни ЄС, а тепер ще й США?

Нормандська зустріч. Фото: Reuters

За Мінським угодами РФ не є стороною конфлікту

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Згідно з Мінськими угодами, Росія не є стороною конфлікту. Вона – сторонній спостерігач або миротворець. За цими угодами виходить, що в Україні протистояння або громадянська війна, а громадян, що конфліктують, хочуть помирити учасники мінського процесу.

Відповідно, Росія категорично проти перегляду Мінських угод. "Мінський формат" видозмінити, не поклавши йому кінець, просто неможливо", – заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Через позицію Росії та обережність Європи "нормандський процес" забуксував. Щоб зрушити його з місця, Зеленський хоче залучити до переговорного процесу США. Про це "Сьогодні" говорить глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Чому залучити до переговорів США важливо?

"Мінські угоди зайшли в глухий кут. І посил президента України щодо залучення США абсолютно правильний. Але цього неможливо зробити без згоди Росії, яка категорично проти нових учасників переговорів і тим більше США. Росію абсолютно влаштовує нинішня редакція Мінських угод", – говорить Фесенко.

Приєднання США до переговорів також не бажає і Європейський Союз. Як зазначає політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, для Європи перспектива участі США в переговорах з Росією і Україною є політичною поразкою, яка означає, що ЄС не може подолати сам проблеми на своїх кордонах. Однак ситуація все ж може змінитися.

"Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель була проти участі США і Британії в мінському процесі, хоча і вона не заперечувала можливості коригування угод. Але через п'ять місяців Меркель іде з посади, а політик, який її замінить, може погодитися і розвинути ідею зміни Мінських угод. Її ж може підтримати і Франція", – говорить Карасьов "Сьогодні".

За цією логікою заяви Зеленського вигідні Україні й абсолютно виправдані. Ба більше, вони ще й звучать вчасно. Якраз напередодні зміни влади в одному з європейських центрів впливу – у Німеччині.

Не можна здаватися в Європі проамериканським

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Тепер щодо США. Білий дім підтримує Україну – це добре відомо. Але нині ця допомога майже не відчувається. Президент США Джо Байден готується до зустрічі з Путіним. Залежно від того, про що вони домовляться, і будуватиметься політика США в Європі, зокрема і стосовно України.

Можливо, тому Зеленський розкритикував рішення Джо Байдена не вводити санкції проти компанії – оператора "Північний потік – 2". Зеленський назвав трубопровід "справжньою зброєю" в руках Росії, додавши, що тільки США були здатні зупинити його будівництво.

"Я, безумовно, не очікував, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США", – зазначив Зеленський, додавши, що таке рішення "не спрямоване на підтримку України".

Також Зеленський підкреслив, що відносини між стратегічними партнерами мають бути прямі. А останні дії США послаблюють впевненість всередині України в непохитну підтримку.

Оскільки переговорам Байден – Путін передують численні політичні консультації, вже тепер експерти прогнозують, що ці переговори будуть непростими для обох сторін. Україна може стати одним з каменів спотикання. Саме з цієї причини, принаймні для зовнішнього спостерігача, допомога Україні від США нині майже непомітна. Зеленський користується цією паузою, щоб покритикувати Америку. І в такий спосіб не видаватися в очах політиків Євросоюзу проамериканським політиком.

Показуватися проамериканським лідером в Європі – погано. Одна з причин, через що створювався Євросоюз, полягала в економічному суперництві зі Сполученими Штатами.

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Не бути проамериканським – важливо, зокрема і в контексті Німеччини. Там у вересні відбудуться вибори до Бундестагу. Залежно від їх результату на зміну Ангелі Меркель може прийти або лідер ХДС Армін Лашет, або лідерка "Зелених" Анналена Бербок. Уже тепер між ними мінімальний розрив. Бербок починала політичну кар'єру, протестуючи проти гонки озброєнь і розміщення ядерної зброї в Європі. Зброї, зрозуміло, американського. Щоб домовитися з Бербок, треба думати про власний імідж.

Джо Байден. Фото: Reuters

Україна може вступити в НАТО швидше, ніж очікується

Експерти, опитані "Сьогодні", припускають (хоча і не стверджують), що перспектива членства України в НАТО може бути прискорена, залежно від результатів переговорів Байдена і Путіна. Це один з можливих сценаріїв переговорів: США наполягають на тому, щоб Росія пішла з Донбасу. Росія відмовляється. США лобіюють вступ України в НАТО, хоч і без територій так званих "ЛНР" і "ДНР". Своїми заявами для іноземної преси Зеленський готує ґрунт.

"Якщо вони дійсно хочуть бачити нас у складі НАТО, тоді немає сенсу дивитися в бінокль в якесь далеке майбутнє і обговорювати це майбутнє. Проблема має бути вирішена негайно. Ми в небезпеці просто зараз, наша незалежність просто зараз під загрозою, і саме зараз нам потрібна допомога" , – сказав Зеленський в інтерв'ю виданню AXIOS.

Точно кажучи, Данілов, згадавши про те, як Франція і Німеччина не приймали Україну в НАТО, зробив такий самий "інформаційний вкид". На думку Карасьова, це теж було дуже вчасно.

"Це спроба нагадати про себе, щоб українська проблема була розглянута, щоб про нас не забули. Потрібно активно стукати в усі двері, щоб питання Донбасу і Криму були на радарі міжнародної дипломатії", – пояснює Карасьов.

Політолог також не відкидає, що Україна буде торгуватися з Європою щодо допомоги для вступу в НАТО.

"Глава МЗС України Дмитро Кулеба 8-9 червня їде в Німеччину на переговори з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Найімовірніше, Кулеба спробує натиснути на німців з вимогою прискорити процес інтеграції України в НАТО за те, що Захід знімає санкції з "Північного потоку – 2", – говорить Карасьов.

Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Велику Британію і Канаду. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому ця ініціатива важлива.

Також ми інформували, що Зеленський готовий особисто зустрітися з Байденом перед його самітом з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак цієї зустрічі не буде через скандал в "Нафтогазі України". У Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією