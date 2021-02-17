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  1. Політика

Степанова можуть звільнити – в "Слузі народу" назвали умову

17 лютого, 11:47

Віталій Семченко Віталій Семченко

Вакцинація від коронавірусу мала розпочатися ще 15 лютого

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова знімуть з посади, якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація від коронавірусу.

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Про це заявив народний депутат від партії "Слуги народу" Данило Гетманцев в ефірі одного з телеканалів.

"Міністерство не впоралося до тих термінів, про які вони говорили. Але, з іншого боку, ми вже маємо офіційну заяву міністра Степанова про те, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Є певні технічні перешкоди, але так чи інакше вакцинація буде", – зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що якщо кампанія не стартує до встановленого терміну, то нардепи піднімуть питання звільнення глави відомства.

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Степанова можуть звільнити – в "Слузі народу" назвали умову

"А що нам ще залишається? Поміняємо на ту людину, яка буде вчасно виконувати все те, що вона сама на себе брала. Якщо посадовець щось обіцяє, то він безперечно мусить це виконувати", – сказав політик.

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Нагадаємо, що 15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація від коронавірусу. Однак кампанію довелося відкласти – влада досі не отримала першу партію препаратів. Чому так сталося і коли українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Також ми писали, що фармацевтичні компанії Pfizer і AstraZeneca подали документи на реєстрацію своїх COVID-вакцин в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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МОЗ вакцинація вакцина Максим Степанов Даниило Гетманцев
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