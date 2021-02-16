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Степанов про кримінальну справу НАБУ: В Україні намагаються зірвати вакцинацію

16 лютого, 10:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Голова МОЗ заявив, що проти нього розгорнули інформаційну війну

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував розслідування Національним антикорупційним бюро (НАБУ) закупівлі вакцин від коронавірусу. Про це він розповів на брифінгу.

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Він повідомив, що дав доручення підготувати необхідні документи для передачі до НАБУ щодо закупівлі вакцин.

"Думаю, я найзацікавленіша людина, щоб це розслідування було проведено швидко і ефективно. Сама по собі справа... під нею немає жодних підстав у плані тих звинувачень, які були опубліковані", – сказав Степанов.

Міністр вважає, що це один з інструментів інформаційної війни проти нього особисто і його команди в МОЗ. Він пояснив наслідки таких нападок на нього:

  • Україна вже втрачає довіру виробників вакцин: "Подібні ситуації руйнують репутацію держави".
  • Почали отримувати від компаній-виробників вакцин сигнали про неохочу майбутню співпрацю.

"Мета авторів заяв НАБУ – це рішення своїх вузькополітичних інтересів. Йдеться про спробу зірвати вакцинацію в Україні, а це, в свою чергу, відкриває шлях до російської вакцини "Супутник V", яку нам так наполегливо пропонують ... Це гра проти України", – підкреслив Степанов.

Нагадаємо, що йдеться про можливі зловживання під час закупівлі китайської вакцини Sinovac Biotech по 17,85 дол. за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

Спочатку держпідприємство "Медичні закупівлі" почало переговори про закупівлю вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 дол. і перебувало на фінальному етапі. Однак Степанов нібито зупинив цей процес і доручив почати переговори щодо закупівлі вакцини Sinovac. Її ціна за одну дозу виявилася чи не найвищою у світі. Пізніше сам Степанов прояснив ситуацію із закупівлями.

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вакцинація вакцина НАБУ Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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