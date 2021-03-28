Степанов про куртку за 620 тис. гривень: Існує в хворій уяві політиків

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав "повним абсурдом" заяви про те, що він носить куртку за 620 тисяч гривень. За його словами, в його гардеробі таких дорогих речей немає.
Про це глава МОЗ заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає, я вважаю, що це якийсь повний абсурд", – сказав він.
Степанов вважає, що, роблячи такі заяви, противники просто намагаються таким чином вивести його з рівноваги.
Раніше народний депутат України Гео Лерос на засіданні парламенту звернувся до Степанова, звинувативши його в тому, що він кілька тижнів тому купив собі куртку дорогого бренду за 620 тисяч гривень.
Нагадаємо, в їдальні Верховної Ради з'явилися листівки, у яких депутатам провели "політінформацію" про те, як не можна бути Гео Леросом, і показали незвичайне житло депутата.
Ми також повідомляли, що двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячомуна кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.
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