Степанов про куртку за 620 тис. гривень: Існує в хворій уяві політиків

Міністр стверджує, що в його гардеробі немає одягу "за такі ідіотські кошти"

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав "повним абсурдом" заяви про те, що він носить куртку за 620 тисяч гривень. За його словами, в його гардеробі таких дорогих речей немає.

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Про це глава МОЗ заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає, я вважаю, що це якийсь повний абсурд", – сказав він.

Степанов вважає, що, роблячи такі заяви, противники просто намагаються таким чином вивести його з рівноваги.

Раніше народний депутат України Гео Лерос на засіданні парламенту звернувся до Степанова, звинувативши його в тому, що він кілька тижнів тому купив собі куртку дорогого бренду за 620 тисяч гривень.

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Нагадаємо, в їдальні Верховної Ради з'явилися листівки, у яких депутатам провели "політінформацію" про те, як не можна бути Гео Леросом, і показали незвичайне житло депутата.

Ми також повідомляли, що двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячомуна кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

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