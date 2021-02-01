На Банковій пояснили, чому Зеленський хоче залучити Байдена в "нормандський" формат

Інтерв’ю президента програмі Axios розставило ключові акценти бачення Володимиром Зеленським місця України на світовій арені та відносин зі стратегічним партнером США.

Реклама

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі сайту "Сьогодні".

Він нагадав, що Зеленський хотів би залучити президента США Джо Байдена до "нормандського" формату, щоб більш потужно лунала точка зору щодо припинення війни на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій. Адже РФ в рамках "нормандського" формату практично не виконує свої зобов'язання та намагається і далі проводити гібридну політику на послаблення України та підтримку бойовиків на Донбасі.

"Крім того, Зеленський окремо наголосив на необхідності створення дієвого майданчика для переговорів щодо повернення Україні Криму. І що це питання треба актуалізувати, а не робити вигляд, що питання закрите", – каже Подоляк.

Читайте також: Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Axios

За його словами, глава держави також озвучив ідею перейти на більш інтенсивний етап у відносинах зі Сполученими Штатами після виборів. На його думку, вибори в США стали іспитом для американської демократії, і вона впоралася з цим викликом.

"Зеленський наголосив на неприпустимості будь-якого втручання у вибори в будь-якій країні, що є позицію нинішньої української влади. А будь-хто, незалежно від посад та статусу, хто з особистих ініціатив наважувався на такі втручання, має відповідати за подібні дії. До того ж, президент України ще раз озвучив свою позицію щодо неприпустимості записів розмов між найвищими посадовими особами держав та їх оприлюднення", – підкреслив радник керівника Офісу президента.

"Президент переконаний, що Україна має стати членом НАТО, причому рівноправним. А країни, які декларують підтримку України, мали б сприяти цьому процесу. На його думку, у разі членства в НАТО Україна не зазнала б агресії на сході країни", – зазначив представник Банкової.

Реклама

Він додав, що рівноправність у відносинах є важливою для глави держави і в тому контексті, що це не змушувало б Україну просити про допомогу в отриманні вакцини від COVID-19 у окремих країн Європейського Союзу. Оскільки, на жаль, Україна не в пріоритеті країн, які отримають вакцину одразу. Тому буде домовлятися з усіма країнами, які зможуть поставити вакцину, наприклад, з Китаєм.

"Президент також торкнувся теми відносин з такою великою державою, як Китай. Він зазначив, що в Україні не відчувають, що Китай є геополітичною загрозою. Він вітає китайські інвестиції в Україну, та при цьому наголосив, що Україна не має права продавати контрольний пакет управління своїми стратегічними оборонними підприємствами будь-якій країні, незалежно від її назви", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, в інтерв'ю Axios Зеленський заявив, що "трохи злий" на Трампа.

Також писалося, що Зеленський запропонував новий формат переговорів по Донбасу за участю США.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама