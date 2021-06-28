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США привітали Україну з Днем Конституції (відео)

28 червня 2021 9:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що її країна продовжить співпрацювати з Україною для досягнення її євроатлантичних прагнень

У День Конституції Крістіна Квін запевнила Україну в підтримці США. Фото: колаж "Сьогодні

У День Конституції Крістіна Квін запевнила Україну в підтримці США. Фото: колаж "Сьогодні

Прийнята рівно 25 років тому Конституція України стала ключовим моментом у розвитку країни як демократичної і незалежної держави.

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Про це заявила в своєму відеопривітання з стосовно Дня Конституції повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Тоді як Україна продовжує слідувати цим шляхом, Сполучені Штати виступають надійним партнером і підтримують її в протистоянні російській агресії та в реалізації програми реформ", – заявила Квін.

Дипломат запевнила, що США продовжать співпрацювати з Україною "для досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови безпечного, демократичного і процвітаючого майбутнього".

Нагадаємо, що Конституція України була прийнята другим скликанням Верховної Ради 28 червня 1996 року, після ночі безперервної і напруженої роботи.

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Хто ще привітав українців з Днем Конституції ви можете дізнатися в онлайн-хроніці на сайті "Сьогодні".

Але День Конституції – не єдиний спосіб зробити своє літо насиченішим та яскравішим. Для цього ви можете скористатися нашим календарем літніх лайфхаків.

А ви знали, що Конституція нашої країни – одна з найдосконаліших у Європі? Дивіться більше про це у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі День Конституції

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