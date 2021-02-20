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  1. Політика

США підтримали санкції проти Медведчука і Марченко

20 лютого, 17:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вашингтон назвав рішення РНБО захистом суверенітету і територіальної цілісності країни

США підтримують санкції щодо народного депутата Віктора Медведчука та сімох інших фігурантів розслідування про фінансування тероризму, які напередодні ввела Рада національної безпеки і оборони України.

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Про це йдеться в Twitter посольства Сполучених Штатів в Україні.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій", – йдеться в опублікованій 20 лютого заяві.

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Американські дипломати також нагадали, що США ввели санкції проти Медведчука ще в 2014 році – за роль, яку він зіграв "в діях або політиці, що загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету або територіальній цілісності України".

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Нагадаємо, що 19 лютого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про введення санкцій щодо трьох громадян України і п'яти росіян, серед яких виявилися Медведчук та його дружина Оксана Марченко. За даними ЗМІ, телеведуча Марченко потрапила до "чорного списку" через оформлений на неї завод в Росії, який поставляв нафтопродукти в так звані "ДНР" і "ЛНР".

Сама вона вже назвала рішення влади неконституційним і оголосила про вступ до партії "Опозиційна платформа – За життя".

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США Медведчук санкції Оксана Марченко Віктор Медведчук

Джерело: Сьогодні

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