Пентагон виділив Україні 150 млн доларів: на що витратимо

У Пентагоні визнали, що Україна досягла значного прогресу в проведенні оборонних реформ у 2021 році

Міністерство оборони США затвердив другу частину допомоги по безпеці України у 2021 році обсягом в 150 млн. доларів.

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Про це 11 червня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших солдатів", – написав президент у Twitter.

Гроші будуть виділені в рамках федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Їх можна буде витратити на програми підготовки військовослужбовців ЗСУ, консультативні послуги, а також обладнання, зокрема тактичне, для надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації в умовах бою, малі бойові катери Mark VI, контрбатарейні РЛС, а також супутникові знімки і послуги з аналізу даних.

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"Цей пакет допомоги... став можливим завдяки співпраці Міністерства оборони з Державним департаментом і підтверджує, що Україна досягла значного прогресу в проведенні оборонних реформ цього року, як того вимагає Закон про національну оборону", – зазначили з цього приводу в Пентагоні.

Нагадаємо, що в березні йшлося тільки про виділенні тільки 125 млн доларів.

Також ми повідомляли, що умовою для виділення коштів було досягнення достатнього прогресу в ключових оборонних реформах в Україні.

Про що ще говорять в Україні та світі 11 червня, дивіться у відеосюжеті: