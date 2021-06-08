Помилка чи політика – чому в ОП виправили розмову Зеленського і Байдена

Критики українського президента заявили, що Штати більше не бачать нашу країну в НАТО. Журналісти "Сьогодні" розібралися, що відбувається

Чому в ОП виправили розмову Зеленського з Байденом

Офіс президента змінив текст повідомлення про телефонну розмову Володимира Зеленського і Джо Байдена, прибравши звідти слова американського лідера про підтримку вступу України в НАТО. Після цього критики українського президента заявили, що Штати більше не бачать нашу країну в Альянсі. Журналісти "Сьогодні" розібралися, що відбувається.

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У повідомленні ОП говорилося: "Президент США зазначив повну підтримку євроатлантичної інтеграції України і важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позицію України обов'язково врахують під час обговорення стратегічних питань в НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня".

Зараз цей абзац виглядає так: "Джо Байден запевнив, що позицію України обов'язково врахують під час обговорення стратегічних питань в НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський відзначив важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі " .

Як відзначає видання Axios, Байден не говорив про підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі, а "українці неправильно охарактеризували заяву і виправили повідомлення".

Реклама Чому в ОП виправили розмову Зеленського з Байденом Фото: колаж "Сьогодні"

Зеленський: слова – не важливі

Глава держави пізніше назвав виправлення тексту "несуттєвим". За його словами, "слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки".

"Чи отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання тільки самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретну відповідь", – заявив президент.

Чому видалили заяву Байдена?

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "Сьогодні" зазначив, що первинна заява робилася, виходячи із загальної атмосфери бесіди президентів і усних формулювань, що прозвучали.

"Важливо адже, все-таки, перейти від слів до конкретних дій. Тому що дії для України – це абсолютно точне розуміння дат, логістики, підсумкових процедур. З іншого боку, як відомо, тема НАТО надзвичайно спекулятивна, і тому активно використовується в пропаганді сторонами, категорично не зацікавленими в дійсному просуванні України цим шляхом", – підкреслив Подоляк

Він додав, що саме тому важливо було позначити спільність позицій та оцінок відразу по факту розмови. Передати атмосферу двостороннього тета-а-тета. А вже трохи пізніше почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань.

"На мій погляд, абсолютно робочий формат і абсолютно адекватні правки. Немає ніяких істотних підсумкових розбіжностей і близько. Інша справа, що реальне здивування викликає спроба частини нашої спільноти активно "пройтися" по вкрай успішній телефонній розмові і хоча б трохи зменшити її цінність", – резюмував радник керівника ОП.

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/ Фото: Офис Президента Украины

Думка політолога

Політолог Володимир Фесенко вважає, що виправлене повідомлення пов'язано з недосвідченістю співробітників Офісу президента і бажанням прикрасити картину.

"Хтось поспішив з публікацією пресрелізу, не погодивши його з представниками США. Але після того, як американці заявили про незгоду з текстом, ситуацію виправили. Це проблема дипломатичного перекладу. Мабуть, занадто вільно переклали слова Байдена – вирішили прикрасити картину. Зрозуміло, що американці не хочуть нічого обіцяти безпосередньо. Ну і всі фахівці знають, що на цей момент це навряд чи можливо. Швидше за все йтимуть переговори про те, що Україна отримає особливий статус союзника поза НАТО", – зазначив він.

Всі подробиці в спецтемі Розмова Зеленського і Байдена: подробиці