"Супутнику" в Україні бути? Степанов відповів на вимоги дозволити російську вакцину

Харків'янин через суд зажадав забезпечити всім бажаючим можливість зробити щеплення препаратом проти коронавірусу "Супутник V"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ніякі судові позови не допоможуть узаконити російську COVID-вакцину в нашій країні.

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Про це повідомляє "Україна 24".

"Це виключено. Навіть якщо вони і далі будуть подавати в суди. Російська вакцина "Супутник" або інша російська вакцина, поки я є міністром охорони здоров'я, зареєстрована в цій країні не буде. Крапка!", – підкреслив він.

Що було раніше?

Харків'янин через суд зажадав від МОЗ забезпечити всім бажаючим можливість зробити щеплення російським препаратом проти коронавірусу "Супутник V".

"Позивач просить суд зобов'язати Міністерство охорони здоров'я як центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я вжити заходів для забезпечення громадянам, які бажають вакцинуватися проти коронавирусної інфекції вакциною "Супутник V", доступу до цієї вакцини", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, позивач також вимагає зобов'язати Степанова "написати заяву про складання з себе повноважень міністра охорони здоров'я".

Як повідомлялося раніше, Румунія планує надати Україні 100 тисяч доз вакцинивід коронавірусу AstraZeneca.

Також ми писали, що Україна очікує ще 3 млн доз вакцини, які за контрактами заборгували іноземні виробники, до кінця травня.