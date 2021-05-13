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"Списки можна редагувати": Медведчук і пособник Путіна обговорювали санкції – запис розмови

13 травня, 14:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Під час розмови з заступником керівника адміністрації президента РФ Володимиром Островенком він просив передати інформацію його керівнику

Народний депутат Віктор Медведчук, якого підозрюють в державній зраді, 2015 року обговорював з керівництвом Російської Федерації санкції і те, що списки можна "редагувати".

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Запис розмови опублікував ОBOZREVATEL.

Як стверджується, під час розмови з заступником керівника адміністрації президента РФ Володимиром Островенком Медведчук просив сказати його керівнику, що він передав все, про що вони домовлялися.

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"Дивись, передай, будь ласка керівнику. Я сьогодні був вдень, все передав, все, що ми домовлялися. Скажете, що я абсолютно всю інформацію дав, так?" - сказав Медведчук.

Відео: OBOZREVATEL

Біля стін Печерського суду, де розглядають питання про запобіжний захід для народного депутата Віктора Медведчука, зібралася велика кількість людей спортивної комплекції. Дивіться онлайн-трансляцію із залу Печерського суду Києва.

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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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