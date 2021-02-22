Спецоперація із затримання Яценка ледь не зірвалася через "злив" інформації – Венедіктова

Спецоперація НАБУ із затримання колишнього першого заступника голови ПриватБанку Володимира Яценка, якому інкримінують привласнення та розтрату майна, мало не зірвалася через витік інформації.

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Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова пише на своїй сторінці у Facebook.

Вона зауважила, що українська громадськість вже звикла до того, що чіткі плани правоохоронців іноді "зливаються", хоча коло осіб, які були проінформовані про кількість підозр, підписаних нею, було дуже вузьке.

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"Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління ПриватБанку, в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям літак здійснив посадку в Борисполі", – розповідає Венедіктова.

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Генпрокурор упевнена, що "злив" інформації стане темою окремого розслідування.

Нагадаємо, за оперативною інформацією, колишній топменеджер банку планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де Яценку було оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Всі подробиці в спецтемі Націоналізація ПриватБанку

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