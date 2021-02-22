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Спецоперація із затримання Яценка ледь не зірвалася через "злив" інформації – Венедіктова

22 лютого, 19:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Про операцію знало вузьке коло осіб, каже генпрокурор

Спецоперація НАБУ із затримання колишнього першого заступника голови ПриватБанку Володимира Яценка, якому інкримінують привласнення та розтрату майна, мало не зірвалася через витік інформації.

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Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова пише на своїй сторінці у Facebook.

Вона зауважила, що українська громадськість вже звикла до того, що чіткі плани правоохоронців іноді "зливаються", хоча коло осіб, які були проінформовані про кількість підозр, підписаних нею, було дуже вузьке.

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"Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління ПриватБанку, в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям літак здійснив посадку в Борисполі", – розповідає Венедіктова.

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Генпрокурор упевнена, що "злив" інформації стане темою окремого розслідування.

Нагадаємо, за оперативною інформацією, колишній топменеджер банку планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де Яценку було оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Всі подробиці в спецтемі Націоналізація ПриватБанку

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затримання витік ПриватБанк спецоперація яценко НАБУ Ірина Венедиктова

Джерело: Сьогодні

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