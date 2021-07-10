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Свідома провокація. "Слуга народу" про "поїздку" Моргенштерна в Україну

10 липня 2021 12:00

Ігор Сєров , Денис Беспалов

Народний депутат Денис Маслов вважає, що російський репер міг записати скандальне відео в Росії

Денис Маслов прокоментував заяву Моргенштерна. Колаж: "Сьогодні"

Денис Маслов прокоментував заяву Моргенштерна. Колаж: "Сьогодні"

Заява скандального російського репера Моргенштерна про те, що він нібито потрапив на територію нашої країни може бути свідомою провокацією.

Про це в коментарі "Сьогодні" сказав народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань правової політики, Денис Маслов.

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"Соняшники ростуть і в Росії. Він міг там записати відео і заявити, що знаходиться в Україні", – сказавнам депутат.

Він також зазначив, що в разі, якщо інформація про знаходження Моргенштерна в Україні все ж підтвердиться, можуть виникнути питання до прикордонній службі України.

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"Незаконне перетинання кордону особою, якій заборонено в'їзд в країну, це відповідальність прикордонників. У них є список всіх цих людей. Доведеться з'ясовувати, на якому переході перетинав кордон Моргенштерн, хто і чому його пропустив", – додав Маслов.

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Раніше російський артист опублікував відео на тлі соняшникового поля, де похвалився, що разом з нареченою нібито перетнув кордон.

Тим часом в Держприкордонслужбі заявили, що не поширюють інформацію про в'їзд/нев'їзд Моргенштерна в Україну.

Всі подробиці в спецтемі Моргенштерн в Україні?

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