Радник Зеленського дав президенту важливу пораду

Сергій Комісаренко радник президента з питань біобезпеки, але спілкувався з ним лише один раз

Сергій Комісаренко та Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Радник президента України Сергій Комісаренко порадив Володимиру Зеленському якомога швидше вирішити питання з вакцинацією населення. З цим вже успішно справляються деякі країни, а в Україні поки процес іде дуже повільно. Про це він сказав в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

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За його словами, він фактично радник президента з питань біобезпеки, але бачив шефа лише один раз.

"Я сказав Зеленському, що я мав би бути як Ентоні Фаучі. Це директор Інституту алергології та інфекційних захворювань у США, який був завжди біля Трампа. Зараз Фаучі головний радник Байдена з питань, які стосуються коронавірусу. Формально я є таким радником, але ніколи не радив", – сказав Комісаренко.

Проте він таки передав президенту пораду через наш сайт. На питання, щоб він порадив Зеленському прямо зараз, академік сказав: "Якомога швидше купувати ефективні вакцини і якомога швидше вакцинувати українців".

"Найбільший успіх у боротьбі з епідемією у тих країн, які проводять масову вакцинацію населення ефективними вакцинами. Є чудовий приклад Ізраїлю – вони вже провакцинували майже все населення і дуже близькі до колективного імунітету. Велика Британія, яка була на першому місці з захворюваності та за смертями минулого року, зробила великий наголос на вакцинацію, щепила понад 50% населення і зрештою домоглася зменшення в п’ять-шість разів кількості хворих і померлих", – розповів радник президента.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про плани вакцинувати все доросле населення країни до кінця року. А новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє, що за літо по два щеплення отримають 5 млн українців. Але за фактом вакцинація в Україні йде дуже повільно.

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